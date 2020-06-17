«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Арсенал».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.85.



«Сразу стоит сказать, что не стоит рисковать на первых порах. Давно мы не видели команды в действии. Было всего несколько товарищеских матчей у команд, из которых можно, конечно, сделать выводы, но лучше подождать настоящего футбола.



Понятно, что победа в АПЛ команде Гвардиолы не грозит, но за три кубка «Ман Сити» по-прежнему борется. Естественно, что главная оставшаяся цель — это победа в Лиге чемпионов, которая с большой долей вероятности будет вся сыграна в августе. К ней нужно подготовиться должным образом. За оставшееся до августа время нужно вернуть былые кондиции.



По Германии я заметил, что после длительного простоя мало кто выглядит так, как мы привыкли видеть. Прежде всего, страдают командные взаимодействия. Что касается индивидуального мастерства атакующих игроков, то там, как правило, все в порядке, все осталось. Игрокам атакующего плана высокого уровня достаточно немного набрать физических кондиций, и они могут уже тогда решать.



Из этого стоит сделать такой вывод, что большие топ-команды на этом отрезке будут иметь преимущество. Даже те, кто здорово оборонялся до пандемийной паузы стали далеки от идеала. Командное взаимодействие страдает и это касается редутов команд. Топ-клубы будут иметь преимущество и помимо этого наличие пяти замен. У кого будет лучше «скамейка», у того будет больше возможностей варьировать состав и освежать его после перерыва. Соответственно у тех, у кого «скамейка» хуже, то таких возможностей не будет.



В данной ситуации по умолчанию во многих матчах хочется ставить на то, что второй тайм будет результативней первого. По той причине, что возможностей для освежения игры будет больше. Игроки будут лучше чувствовать друг друга. Игроки обороны будут быстрее уставать, которых не принято особо менять. Так, что вот это и есть первая ставка.



Что касается «Арсенала», то там радужных перспектив особенно не видно. Последний финал Лиги Европы, который прошел в Баку — это и был, по сути, последний большой матч этой команды. Возможно, мы его даже и не увидим в Европе. На 9-м месте располагаются «канониры». У многих начинаются последние год контрактов. Обамеянг, лучший игрок команды, с большой долей вероятности уйдет, а за него «Арсенал» не получит столько, сколько мог до пандемиии. Особенных перспектив у «Арсенала» не вижу.



В долгосрочной и краткосрочной перспективе «Сити» все же перспективней. В первом матче касаемо ставок можно плясать от нее. Поэтому второй тайм результативней первого. Можно поставить на индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 2,5 и просто победа «Сити» с форой (-1,5). Мне кажется, здесь будет ощутимое преимущество даже несмотря на то, что игровой практики у команды не было» — сказал Петросьян.



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