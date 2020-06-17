«Айнтрахт» — «Шальке»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Шальке» в 32-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.

Ставка: ТМ 3 за 1.74.



«Продолжается, с одной стороны, печальная серия для «Шальке», потому что команда после возобновления чемпионата не выиграла ни одного матча, с другой, против «Байера» сыграли неплохо (1:1). Какие-то надежды «Шальке» у своих болельщиков снова вызвал. Но катастрофическая ситуация с составом у Гельзенкирхена, чуть ли не полсостава будет отсутствовать в этом матче.



«Айнтрахт» эпизодами ловит свой футбол. Полагаю, эта игра опять будет тяжелым испытанием для «Шальке». Более того, как мне кажется, учитывая количество пропущенных мячей сразу после рестарта турнира и тот факт, что сейчас прибавили в защите, гости будут действовать, конечно, от обороны. Большого количества голов я здесь не жду.



Возьму «тотал меньше 3 мячей с расходом» за 1,74. Это мне представляется шикарной ставкой», — сказал Андронов.



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