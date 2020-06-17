«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на игру 29-го тура АПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют за 1.68.



«Так давно это было, когда английские команды играли в футбол, что уже сложно вспомнить хоть что-нибудь. Кроме того, что «Ливерпуль» в двух шагах от чемпионства.



Неудачный матч для подбора ставок. Мне кажется, здесь сюрприза ожидать не приходится. И чтобы выловить тут интересный кэф, нужно очень постараться.



Думаю, что проблем у хозяев быть не должно, с болельщиками или без.



«Арсенал» вроде перед перерывом как-то игру наладил. Но команда на 9 месте. И это не тот выезд, в котором можно рассчитывать на победу. У «Арсенала» есть странный результат контрольного матча с «Бретфордом», где канониры пропустили 3 гола. Как-то это неправильно. Но это не повод делать какие-либо выводы.



Надо отталкиваться от того, что «Сити» объективно сильнее. Как показали «Бавария» или «Ювентус», топовые команды не утратили своих сил за время перерыва. Не стоит уповать на то, что «Сити» растренирован. Там более классные исполнители. Так что «Сити» выиграет. А вот с форой или без форы 0 – тут как пойдет. Очень сложно предсказать.



Другой вопрос, что при новом тренере «Арсенал» все-таки как-то начинает игру свою стабилизировать. И хоть какой-то приличный коэффициент дается на вариант «обе забьют». Поэтому я бы на нем и остановился.



«Сити» перестал играть так бетонно в обороне, как в свои лучшие сезоны. Выигрывает, но и пропускает. Думаю, пропустить он вполне может, а уж забьет точно. Поэтому я возьму «обе забьют», — сказал Черданцев.



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