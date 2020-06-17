«Вальядолид» — «Сельта»: прогноз Артура Петросьяна на матч Примеры

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 29-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Вальядолид» — «Сельта».



Ставка: ТМ 2 за 1.85.



«Здесь я бы обратил внимание на создаваемые командами моменты. У них и до пандемии не всё было в порядке в этом компоненте («Вальядолид» забил больше одного мяча лишь раз в предшествовавших паузе 12 матчах, а «Сельта» вообще забила всего один мяч в последних четырёх играх), да и в прошедшем туре всё было не очень, несмотря на то что им противостояли довольно средние соперники.



«Сельта» нанесла всего 4 удара за 90 минут и не попала в створ ни разу, «Вальядолид» попал в створ дважды и, к счастью, оба раза отличился.



Ожидается, что Оскар Гарсия изменит расстановку на предстоящий матч, сыграет в три центральных защитника, что ещё больше усложнит соперникам жизнь в плане созидания. Впереди же на этот раз может выйти в старте Фёдор Смолов в надежде на то, что его дуэт с Яго Аспасом поможет команде действовать более остро.



Предположу, что больше двух голов мы здесь не увидим», — сказал Петросьян.



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