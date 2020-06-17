«Вальядолид» — «Сельта»: прогноз Артура Петросьяна на матч Примеры

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 29-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Вальядолид» — «Сельта».
Ставка: ТМ 2 за 1.85.
«Здесь я бы обратил внимание на создаваемые командами моменты. У них и до пандемии не всё было в порядке в этом компоненте («Вальядолид» забил больше одного мяча лишь раз в предшествовавших паузе 12 матчах, а «Сельта» вообще забила всего один мяч в последних четырёх играх), да и в прошедшем туре всё было не очень, несмотря на то что им противостояли довольно средние соперники.
«Сельта» нанесла всего 4 удара за 90 минут и не попала в створ ни разу, «Вальядолид» попал в створ дважды и, к счастью, оба раза отличился.
Ожидается, что Оскар Гарсия изменит расстановку на предстоящий матч, сыграет в три центральных защитника, что ещё больше усложнит соперникам жизнь в плане созидания. Впереди же на этот раз может выйти в старте Фёдор Смолов в надежде на то, что его дуэт с Яго Аспасом поможет команде действовать более остро.
Предположу, что больше двух голов мы здесь не увидим», — сказал Петросьян.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 17 июня 2020
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 16 июня 2020
-
20:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00