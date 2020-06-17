«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч 29-го тура АПЛ

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал».
Ставка: минимум 6 желтых карточек в матче за 2.57.
«Большая игра, которая может стать чемпионской для «Ливерпуля», если «канониры» выиграют. Правда, верится в это с трудом, потому что последние матчи здесь — все игры 3:1 в пользу «Сити». Да и вообще «Арсенал» начинает остаток кампании довольно серьезный — на мой взгляд, больших проверок у команды Артеты еще не было — и вот топовые матчи все впереди. И вот начало — игра с «Сити».
Но я бы здесь поиграл с карточками. Ставлю на тотал больше 5,5. Скорости будут невероятные — у «Сити» мы знаем, насколько быстрые ноги. А вот «Арсенал» — это совсем другое дело. Можно посмотреть хотя бы на двух игроков. Сократис получает довольно часто желтые и каждый раз, когда он играет против «Сити», у него обязательно карточка в актике. Тот же Джака. Думаю, нас ждет увлекательная игра — и будет много нарушений. Берем карты», — сказал Казанский.
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