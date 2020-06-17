«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на игру Премьер-лиги

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».



Ставка: обе забьют за 1.87.



«17 июня рестарт в элитном дивизионе Англии осуществится двумя матчами, один из которых пройдёт в Бирмингеме, где «Астон Вилла» встретится с «Шеффилд Юнайтед». Любопытно, что «Астон Вилла» вместе с «Лестером» 9 марта закрывала Премьер-лигу перед паузой в чемпионате. Тогда «Астон Вилла» была разгромлена 0:4 и с 25 очками замерла на 19-м месте — это зона вылета.



Предстоящей игрой обе команды только догонят основной караван АПЛ, так как это игра не 30-го, а 28-го тура. Матч переносили из-за участия «Виллы» в финале Кубка Лиги, тогда «вилланы» проиграли «Ман Сити» на «Уэмбли» 1:2.



После рестарта для обеих команд будет сродни кубковому в свете тех задач, которые решают команды в концовке чемпионата.



А задачи диаметрально противоположные — «Вилла» мечтает продлить прописку в элите, а «Шеффилд» — завоевать путёвку в еврокубки. Причём при благоприятном раскладе у «клинков» есть все шансы попасть в Лигу чемпионов. Кстати. «Шеффилд Юнайтед» никогда не играл евротурнирах!



Какими команды предстанут перед зрителями? Трёхмесячная пауза не может не сказаться на игре.



Напомню диспозицию — «Астон Вилла» идёт предпоследней с разницей мячей "-22" — 34 забитых и 56 пропущенных. Отставание от спасительного 17-го места — всего два очка. «Шеффилд» — седьмое место, разность мячей "+5" — 30 на 25. Отставание от зоны Лиги чемпионов — пять очков. Мой прогноз — обе забьют», — сказал Елагин.



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