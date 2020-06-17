«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на финал Кубка Италии

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на финальный матч Кубка Италии сезона-2019/2020 «Наполи» — «Ювентус».



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.90.



«Ювентус» сыграет с «Наполи» при пустых трибунах. Полуфинальные матчи были сыграны несколько дней назад. Давайте их вспомним. «Ювентус» со скрипом прошёл «Милан», несмотря на то что играл в большинстве после удаления Ребича. «Ювентус» имел огромное преимущество по владению мячом. «Ювентус» не реализовал пенальти. Вообще, в позиционной атаке играл слабо. Очевидно, что туринцам нужно время, чтобы набрать форму. Это касается всей команды. Это касается и Криштиану Роналду.



Что касается «Наполи», то неаполитанцы прошли «Интер» в ответной игре. Сыграли дома вничью, чего хватило, потому что в гостях «Наполи» в Милане выиграл. При этом неаполитанцы играли хуже «Интера» в полуфинале. Мне кажется, что Антонио Конте переиграл Дженнаро Гаттузо. Но контратака, гол Мертенса и счёт 1:1. Даже глупый пропущенный мяч с углового не помешал «Наполи» пройти в финал.



Это знаковое противостояние для Маурицио Сарри, который в «Наполи» сделал себе имя. В этой команде он добился больших успехов. Сейчас он тренирует «Ювентус». Для него это будет принципиальный матч. Как мне кажется, на него сейчас оказывается серьёзное давление, в том числе и со стороны руководства «Наполи». Де Лаурентис в очередной раз назвал Сарри «предателем».



Что касается игры и прогноза, ведь пора уже переходить к делу, то я думаю, что голы в этом матче будут. Почему? Я не представляю себе, чтобы «Ювентус» во втором матче подряд не забивал. Всё-таки атакующий потенциал у команды огромный, и Роналду должен набирать форму.



Я не представляю себе, чтобы и «Наполи» не забил. Да, Рино Гаттузо любит играть вторым номером, от соперника на контратаках на свободном пространстве, но при этом ресурсы атакующие очень мощные и в быстром нападении «Наполи» страшен и опасен.



В этом смысле мне кажется, что ничья 1:1 или победа одной из команд со счётом 2:1 вполне может случиться, поэтому я хочу выбрать ставку — количество голов в матче от 2 до 3. Коэффициент 1.90. Мне кажется очень неплохой вариант. В последнее время у «Наполи» всегда проходит такая ставка, потому что «Наполи» либо играет вничью 1:1, или выигрывает 2:0, или как-то ещё. Я не думаю, что игра получится суперрезультативной, как в первом круге чемпионата, когда «Ювентус» победил со счётом 4:3, но голы будут.



Мне кажется, матч должен получиться хорошим. Ставка два-три гола вполне может зайти, да и коэффициент неплохой», — сказал Керимов.



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