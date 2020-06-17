«Вальядолид» — «Сельта»: прогноз Владислава Радимова на встречу Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Вальядолид» — «Сельта».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.26.



«Здесь коса найдёт на камень. Ожидаю тотал меньше от этого матча, так как обе команды хорошо защищаются. Сейчас есть тенденция, что во втором тайме забивается больше голов, чем в первом, и поэтому я поставлю на результативность таймов. Если смотреть на статистику прошлого тура, то только в матче «Мальорка» – «Барселона» было равное количество голов в таймах, а в остальных во втором тайме забивалось больше. И «Вальядолид», и «Сельта» много времени уделяют обороне, и я думаю, что в первом тайме, скорее всего, мы не увидим ни одного забитого мяча.



Мне испанцы в целом понравились. Мне кажется, что они готовы лучше немцев в стартовом туре после пандемии. Я это связываю с тем, что школа тренеров по физподготовке там самая сильная в мире и поэтому все команды хорошо подготовились к возобновлению сезона», — сказал Радимов.



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