«Манчестер Сити» — «Арсенал»: ставка Александра Елагина на матч 29-го тура АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал».



Ставка: победа «Арсенала» с форой (+1.5) за 1.96.



«Это перенесённый матч, который должен был состояться 1 марта, но ни «Арсенал», ни «Сити» не могли провести его из-за своего участия в национальных Кубках. «Арсенал» встречался на выезде с «Портсмутом» в рамках 1/8 финала Кубка Англии и победил 2:0, ну а «Сити» на «Уэмбли» выиграл в финале Кубка Лиги у «Астон Виллы» 2:1.



Принимая во внимание возможную дисквалификацию «Сити» со стороны УЕФА и недопущение в следующем сезоне до Лиги чемпионов, оставшиеся матчи для Гвардиолы и команды важны с точки зрения престижа. Хотя есть вариант, при котором юристы добьются смягчения санкций. Окончательного решения ещё нет, но шансов благоприятный исход для «горожан» в тяжбе с УЕФА маловато.



«Ман Сити» в чемпионате идёт вторым с отрывом от ближайшего преследователя «Лестера» в четыре очка, плюс есть игра в запасе. От «Ливерпуля» «Сити» только по потерянным отстаёт на 22 очка. «Арсеналу», который идёт на девятом месте с 40 очками, для попадания в еврокубки необходимо выиграть Кубок Англии либо прорваться в топ-6, от которой «канониры» отстают на три очка.



В Кубке Англии остались только представители АПЛ — и «канониров» в четвертьфинале ждёт выездная игра с «Шеффилдом». В Премьер-лиге расписание тяжелейшее — каждый из соперников будет биться до последнего — либо за прописку в элите, либо за путёвку в еврокубки.



С «Ман Сити» отношения у «Арсенала» складываются не просто плохо, а очень плохо — в шести матчах подряд «канониры» проиграли с общим счётом 2:17. В последний раз они побеждали на «Этихаде» в январе 2015 года — больше пяти лет назад!



Логично предположить, что и в этот раз шансы на успех у «Арсенала» невелики, но они есть. Тем более что Микель Артета впервые в роли тренера соперника приедет на «Этихад», где он долгое время был правой рукой Гвардиолы. Поставлю-ка я на победу «Арсенала» с форой (+1.5)», — сказал Елагин.



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«Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз: триумфальное возвращение АПЛ и очень много голов «Горожане» победили в шести предыдущих очных встречах.