«Эйбар» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 29-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Эйбар» — «Атлетик Бильбао».
Ставка: победа «Эйбара» в 1 мяч или ничья за 1.86.
«Эйбар» ради этого матча практически пожертвовал прошлой игрой против мадридского «Реала», оставив на скамейке запасных половину футболистов основного состава. Оружейники получили в Мадриде быстрые 0:3, после чего обе команды спокойно экономили силы в ожидании следующего тура.
Совсем другая ситуация у «Атлетика»: «львы» выложились на все сто в матче с мадридским «Атлетико» и теперь будут играть через два дня на третий. Поэтому, думаю, у «Эйбара» будет физическое преимущество. Считаю «Эйбар» недооцененным в букмекерской линии, согласно которой «Атлетик» идет очевидным фаворитом баскского дерби. Мой фаворит матча – «Эйбар». А если учесть, что летом голов редко когда бывает много, да и матч этих команд первого круга закончился со счетом 0:0, то вряд ли тут будет много забитых мячей.
Предположу, что игра в Эйбаре закончится или вничью, или минимальной победой хозяев поля. Ставлю на комбинацию этих двух возможных исходов», — сказал Вишневский.
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