Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Эйбар» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

«Эйбар» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 29-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Эйбар» — «Атлетик Бильбао».

Ставка: победа «Эйбара» в 1 мяч или ничья за 1.86.

«Эйбар» ради этого матча практически пожертвовал прошлой игрой против мадридского «Реала», оставив на скамейке запасных половину футболистов основного состава. Оружейники получили в Мадриде быстрые 0:3, после чего обе команды спокойно экономили силы в ожидании следующего тура.

Совсем другая ситуация у «Атлетика»: «львы» выложились на все сто в матче с мадридским «Атлетико» и теперь будут играть через два дня на третий. Поэтому, думаю, у «Эйбара» будет физическое преимущество. Считаю «Эйбар» недооцененным в букмекерской линии, согласно которой «Атлетик» идет очевидным фаворитом баскского дерби. Мой фаворит матча – «Эйбар». А если учесть, что летом голов редко когда бывает много, да и матч этих команд первого круга закончился со счетом 0:0, то вряд ли тут будет много забитых мячей.

Предположу, что игра в Эйбаре закончится или вничью, или минимальной победой хозяев поля. Ставлю на комбинацию этих двух возможных исходов», — сказал Вишневский.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Эйбар» — «Атлетик Б». Прогноз: Орельяна остановит Иньяки Уильямса и Муньяина
Баски никогда не забивали «Эйбару» больше одного мяча на его поле.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020