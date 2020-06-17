«Боруссия» Д — «Майнц»: прогноз Эльвина Керимова на игру чемпионата Германии

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 32-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Боруссия» (Дортмунд) — «Майнц».



Ставка: победа «Боруссии» и обе забьют за 2.38.



«Боруссия» в последних матчах играет не очень результативно. Во встречах с «Гертой» и «Фортуной» дортмундцы забили по голу. И это несмотря на то что у команды огромный атакующий потенциал. На минувших выходных единственный мяч на 95-й минуте оформил вышедший на замену Эрлинг Холланд. Любопытно, что для норвежца этот гол стал первым (из 11), забитым головой.



«Майнц» борется за выживание. После поражения от «Аугсбурга» команда Ахима Байерлорцера не смогла отдалиться от зоны вылета. Отрыв от «Фортуны», находящейся на 16-м месте, составляет лишь 3 очка. В предстоящем поединке «Майнцу» нужна победа.



Я думаю, что «Боруссия» сыграет раскрепощённо и наверняка победит, но при этом пропустит, так как соперник в обороне отсиживаться не будет. Игра должна получиться открытой. Мой прогноз — победа «Боруссии» и обе забьют за 2.38», — сказал Керимов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Боруссия Д» — «Майнц». Прогноз: аутсайдер Бундеслиги удивит Холланда, Санчо и Азара В восьми последних матчах у дортмундцев в гостях «карнавальники» оформили девять мячей.