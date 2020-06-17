«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Владислава Батурина на финальный матч Кубка Италии

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч Кубка Италии «Наполи» — «Ювентус».
Ставка: обе забьют за 1.88.
«Финал Кубка Италии, вне всяких сомнений, событие, выходящее за рамки местного интереса, и особенно после пандемийной паузы.
Противостояние «Ювентуса» и «Наполи» привлекает внимание всех, кто любит футбол и ставит на него. «Старая синьора» из тех, кто не устаёт от побед и титулов, она вновь стремится к чемпионству в Серии А и к завоеванию национального Кубка. На пути к финалу в этом турнире «Ювентус» убрал со своего пути «Удинезе» (4:0), «Рому» (3:1) и «Милан» (1:1 и 0:0).
«Наполи» пытается вернуть несколько утраченные позиции, в чемпионате ведётся борьба за Лигу Европы, а кубковый финал и возможная победа в нём могут здорово повлиять на боевой дух и на дальнейшее выступление в чемпионате команды Дженнаро Гаттузо. В Кубке были пройдены «Перуджа» (2:0), «Лацио» (1:0) и «Интер» (1:0 и 1:1).
В этом сезоне в Серии А соперники обменялись домашними победами (2:1 и 3:4). В последний раз в Кубке они соперничали в сезоне-2016/2017 (1/2 финала 1:3 и 3:2). В последних 10 личных встречах во всех турнирах, обе команды забивали восемь раз. Думаю, и в этом кубковом финале вновь сумеют отличиться оба коллектива. «Ювентус», конечно, фаворит, но и «Наполи» не мальчик для откровенного битья. Оба соперника грозны в атаке, игроки соскучились по большой игре, им нужны эмоции и победы, а без голов их не получить», — сказал Батурин.
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