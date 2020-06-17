«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Александра Неценко на матч 28-го тура АПЛ

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч АПЛ сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Арсенал».
Ставка: победа «Манчестер Сити» минимум в 2 мяча за 1.89.
«В последний раз «канониры» обыгрывали «Манчестер Сити» три года назад, в полуфинале Кубка Англии. С той поры всё складывается очень непросто для «пушкарей». Безусловно, мы не можем не принимать во внимание, что «Арсенал» очень хорош в этом календарном году. Команда в чемпионате не проиграла ни одной встречи. Да, понимаю, что Артета установил баланс в этой команде, но не могу не сказать, что она стремительно полетела вверх и нас всех удивляет. «Арсенал» занимает 9-е место в чемпионате, при этом у Артеты больше ничьих, чем побед.
Тут мы видим «Манчестер Сити» — команду, которая подходит к матчу без кадровых трудностей. Планируется, что в центре обороны выйдет Ляпорт. Возможно, что на замене появится Лерой Сане. У «Арсенала» тоже нет кадровых проблем, но мы видим, что происходит, когда команды возвращаются сейчас, пусть и не слишком подготовленными и при пустых трибунах.
В первую очередь играет класс исполнителей, а этот класс, даже при не очень хорошем физическом состоянии, всё равно скажется, потому что возвращение всегда связано с повышенным эмоциональным фоном. Давайте не забывать, что последние 6 матчей между «Манчестер Сити» и «Арсеналом завершались победами «Сити» с преимуществом как минимум в два мяча. Я беру победу «Манчестер Сити» с форой (–1.5)».
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