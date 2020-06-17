«Вальядолид» — «Сельта»: ставка Константина Генича на матч испанской Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Вальядолид» — «Сельта» в 29-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.08.



«Сельта» Федор Смолова отправляется в гости к «Вальядолиду», который одержал неожиданную победу на выезде над «Леганесом» (2:1). Но там оборона «Леганеса» начудила, Унал забил в самом начале. Отталкиваясь от счета, «Вальядолид» очень грамотно построил свою игру.



Что можно порекомендовать на этот матч? «Сельта» просто чудовищно выглядела в матче с «Вильярреалом» — и по движению, и по созиданию. Мало что получалось. Наверное, что-то намудрил Оскар Гарсия. Плюс намудрил с заменами во втором тайме. Смолов вышел очень поздно. В общем, первый матч после паузы на «Балаидосе» «Сельте» не удался.



«Вальядолид» в последних пяти матчах играет вариант «второй тайм результативнее первого». И как-то некрасиво мне будет давать прогнозы на тур, где нет моей любимой ставки — «второй тайм больше первого». Этот вариант срабатывал в последних домашних матчах для «Вальядолида» против «Сельты». И у самой «Сельты» этот вариант сработал в матче с «Вильярреалом». За такое предложение дают хороший коэффициент — 2,08. Почему бы не попробовать», — сказал Генич.



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«Вальядолид» — «Сельта». Прогноз: Смолов и Аспас сделают ещё один шаг к пропасти За весь сезон «кельты» победили на выезде лишь однажды.