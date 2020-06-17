«Наполи» — «Ювентус»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка Италии, прогнозы и ставки

Сегодня, 17 июня, «Наполи» и «Ювентус» сыграют в финальном матче Кубка Италии. Начало встречи — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом туринцев: сделать ставку на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех «Наполи» оценён букмекерами коэффициентом 3.90.



Прогноз «Чемпионата»: тотал меньше 2.5 мяча за 1.82.



«Ювентус» откровенно разочаровал, с огромным скрипом пройдя проблемный «Милан». На выезде удалось вырвать ничью (1:1), хотя «россонери» смотрелись гораздо симпатичнее и даже открыли счёт. В середине второго тайма Тео получил вторую жёлтую карточку, а на 91-й минуте туринцы провели ответный гол с пенальти.



На своём поле подопечные Маурицио Сарри имели всё для уверенной победы, но обошлись унылой нулевой ничьей. На 16-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти, после чего Анте Ребич сразу же получил прямую красную карточку. Удаление оказалось бетонным, никаких вопросов там не было. Однако оставшееся время действующий чемпион потратил на удивление бездарно.



Много владения мячом и дальних ударов, но с настоящей остротой имелись серьёзные проблемы. Выйти в финал это не помешало, хотя послевкусие осталось неприятное. Если «Юве» покажет подобный футбол и в решающем поединке, то всерьёз рискует остаться с пустыми руками.



«Партенопейцы» при Дженнаро Гаттузо во встречах с топ-клубами не форсируют события и действуют вторым номером. Эта команда умеет терпеть и пользоваться предоставленными возможностями. Похоже, с позиционными атаками у «старой синьоры» за три месяца паузы лучше не стало.



А потому нас с большой долей вероятности ожидает вязкий закрытый футбол с небольшим количеством моментов и быстрых атак. Единственную надежду даёт история очных встреч: в четырёх предыдущих случаях забивалось не менее трёх мячей, причём всякий раз отличиться удавалось обеим сторонам.



Однако под руководством Гаттузо «Наполи» встречался с «Ювентусом» лишь однажды — победил на своём поле со счётом 2:1, вот только два гола из трёх были забиты после 85 минут. Потому классический низ за 1.82 выглядит надёжно: на кону трофей, аккуратности и осторожности должно быть много.



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«Наполи» — «Ювентус». Прогноз: Роналду, Мертенс и Дибала забудут о статистике очных встреч Туринцы со скрипом прошли проблемный «Милан» и постараются исправиться.