«Эйбар» — «Атлетик Б»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 17 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Атлетик Б».

Ставка: ИТМ 1 гола «Атлетика» за 2.12.

«Эйбар» находится в эпицентре борьбы за выживание. После 28 туров команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, однако положение крайне шаткое. «Сельта» отстаёт на один пункт, «Мальорка» — на два, а «Леганес» и «Эспаньол» — на четыре. Очки нужны позарез.



В воскресенье «оружейники» гостили в Мадриде, где без вариантов уступили «Реалу» со счётом 1:3. «Сливочные» забили три мяча уже к 37-й минуте, после чего откровенно расслабились и стали валять дурака. Аутсайдер отквитал один мяч, но не более того. Возродить интригу не удалось.



Букмекеры отдают предпочтение гостям, что вызывает определённые сомнения. Во-первых, «Эйбар» на своём поле вполне неплох — шесть побед в 14 турах при разнице мячей 19:20. Во-вторых, сам «Атлетик» на выезде абсолютно не впечатляет — всего два успеха в 14 поединках, баланс голов 14:16.



И ещё один важный момент. В шести предыдущих очных встречах забивалось не более двух мячей, а больше одного гола баски не отгружали «оружейникам» на их поле ни разу. Отсюда следует логичная ставка ИТМ 1 гола «Атлетика» за 2.12. Альтернативный вариант — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.92".