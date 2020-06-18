«Реал Мадрид» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Валенсия» в 29-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.72.



«Первый тур чемпионата Испании после паузы с точки зрения прогнозов получился неоднозначным – были удачные матчи, были откровенные провалы. Сейчас очень много непредсказуемости, но как обойти вниманием матч «Реал» — «Валенсия»? Эти команды играли в начале года в матче за Суперкубок Испании. Мы помним гол Тони Крооса с углового, он же забил и в первой игре после рестарта в ворота «Эйбара».



«Реал» выиграл на своем маленьком домашнем стадионе «Альфредо Ди Стефано» выиграл 3:1, но мне, честно говоря, игра мадридцев не очень понравилась. Он почти на 10 километров меньше пробежал, чем «Эйбар», у него были проблемы при работе с мячом, было минимум ударов по воротам, но они пришлись в створ, и «Реал» ушел на перерыв при счете 3:0. По большому счету, он больше ничего не создал – во втором тайме вообще моментов не было. «Эйбар» забил один мяч, а мог забивать и еще.



«Валенсия» упустила победу в самой концовке дерби против «Леванте». Диакаби в очередной раз привез пенальти в свои ворота, и «Валенсия» недосчиталась очень важных очков. Но по игре «Валенсия» смотрелась весьма добротно – в первом тайме два раза в каркас попадала и во втором тайме несколько хороших моментов было. Гол Родриго после шикарной комбинации и паса Гайя, как мне кажется, был абсолютно логичным и справедливым, но в концовке немного не повезло.



В 15 последних матчах между «Реалом» и «Валенсией» только раз команды не обменивались забитыми мячами. Исторически и статистически команды знают, как друг другу забивать. Вариант обе забьют чисто статистически должен доезжать. Коэффициент за это дают неплохой – 1,72. «Реал» себя не очень комфортно чувствует на стадионе «Альфредо Ди Стефано», несмотря на то, что Зидан сказал, что стадион домашний, и мы на нем себя должны проявлять, как хозяйская команда. Меня смутила игра «Реала» против «Эйбара», в обороне были проблемы. Мне кажется, что «Валенсия» свой гол забьет, а «Реал» ей дома забивает всегда. Мой прогноз – обе забьют за 1,72.



Ничья ни одну из команд не устроит, поэтому можно сыграть обе забьют и тотал больше 2,5. Это тоже неплохой вариант на эту встречу. Выбирайте сами.



Смотрим испанский футбол, мне эту игру комментировать, поэтому ответственность за прогноз беру на себя. Надеюсь, что прогноз окажется успешным и мы получим удовольствия от игры, а вы еще и от моего комментария», — сказал Генич.



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