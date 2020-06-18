«Реал» — «Валенсия»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Валенсия».



Ставка: победа «Реала» минимум в 2 мяча за 2.10.



«Реал» сыграл абсолютно два разных тайма против «Эйбара». В первом собранно и чётко (3:0), во втором же он был просто какой-то разваленный. У «Эйбара» была куча моментов, Мадриду повезло, что выиграли (3:1) в итоге.



У «Валенсии» схема 4-4-2 не подразумевает того, чтобы показывать такой хороший футбол. «Валенсия» не понравилась совершенно, и я бы сыграл здесь «обе забьют». У «Реала» проблемы в обороне, и «Валенсия» должна забить. Сам «Реал», естественно, тоже забьёт. Я думаю, что Бензема должен отличиться, в прошлом матче он не забил, в этом должен забить.



Может быть, в этом матче «Реал» сыграет оба тайма более собранно, но свой гол пропустит. Думаю, этот матч «Реал» выиграет. Поставлю, может быть, немного рискованную ставку на «Реал» с форой. Мадридцы должны второй матч сыграть более ответственно», — сказал Радимов.



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«Реал» — «Валенсия». Прогноз: Азар, Бэйл, Бензема и Черышев удивят букмекеров в Мадриде В 12 из 14 предыдущих очных встреч проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча».