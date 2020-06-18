Тимур Скляров: я ввел свои деньги в фонд Gafarov and Partners. Сейчас жду возврата

Ведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров прокомментировал свою связь с инвестиционным фондом Gafarov and Partners.
«С чего все началось? Дружеский фотосет, в котором я принял участие. Я этого не отрицаю. Вместе с футболистами в те дни я был в Набережных Челнах. Сфотографировавшись и познакомившись с этой классной компанией и фондом, почему-то многие приняли это за рекламу. Меня это очень сильно удивляет».
Если вы посмотрите два стрима в ютубе со спикером, с одним из учредителей компании, то там четко следует следующая история, которая называется «работа по суфлеру и сценарию». Заказчик вправе диктовать такие условия и требовать это от ведущего. Появляется презентация, ведущий задает вопрос. Далее зритель, если таковой имеется, получает на него ответ. Призыв ли это? Я считаю, что нет. Это и есть работа ведущего по сценарию.
Я внес в фонд собственные деньги. Это мое дело, куда я вношу деньги и не должен объяснять что и как происходит. В начале мая мы написали в компанию заявление на вывод средств и сейчас, как и многие другие инвесторы, я ожидаю выплаты. Надеюсь, это произойдет и компания не бросит своих инвесторов. Еще раз повторюсь: взаимодействие компанией Gafarov and Partners в моем лице было как взаимодействие заказчика и ведущего», – подчеркнул Скляров.
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что через Склярова основатели фонда вышли на спортсменов, принимавших участие в рекламе компании.
МВД Набережных Челнов объявило руководителей фонда «Гафаров и партнёры» в федеральный розыск. Помимо самого Эрика Гафарова, в розыске находятся Владимир Сухоплюев и Денис Ахметшин.
Ранее Гафаров и Сухоплюев пытались получить политическое убежище за границей. Судя по публикациям в соцсетях, Эрик Гафаров сейчас находится в ОАЭ.
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