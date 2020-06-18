«Реал» — «Валенсия»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 29-го тура Примеры

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Валенсия».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.95.



«Первые матчи сыграны, и мы уже можем отталкиваться от чего-то. Теперь поговорим о встрече Ла Лиги “Реал” — “Валенсия”.



«Реал» элегантно растаскал в первом тайме «Эйбар», после перерыва включив режим «эконом». Это, кстати, не очень понравилась Зидану, судя по его реакции. Но один гол пропустили. Если брать ещё весеннюю часть, то «Реал» не выглядит неуязвимым именно в обороне: пропустили два мяча от «Сельты», «Бетиса», «Манчестер Сити», «Осасуны», «Леванте». Оборона не идеальна и не безгрешна. Об этом надо помнить.



Плюс ко всему есть сомнения, что «Реал» сможет сыграть на пределе своих возможностей и концентрации, как это было с «Барселоной», когда они 2:0 выиграли. Примерно так было и в большей части игры с «Манчестер Сити».



Теперь о «Валенсии». «Валенсия» тоже на самом деле пропускала в шести играх. Можно сказать, что пропускает она регулярно. Там тоже не всё гладко. Команда до сих пор играет без Эсекьеля Гарая, важного центрального защитника. Можно предположить, что обе команды пропустят. Ну или так: обе команды забьют.



Плюс за «Валенсию» ещё и в том, что условно она в гостях играет, ведь болельщиков «Реала» не будет. Ещё то, что она неплохо выглядит в матчах с грандами в этом сезоне, ведь уже 1:1 с «Реалом», обыгрывала «Барселону», с «Атлетико» 2:2. Забить два гола «Атлетико» — это не слабо. На важные матчи они, конечно, собираться умеют. Хочу плясать всё-таки от того, что обе команды пропустят. Даже заглянул в историю. Представляете, за последние 15 матчей последних семи лет только один раз вариант «обе забьют» не прошёл. В 14 из 15 случаев забивали обе.



Я даже посмотрел этот матч-исключение. В прошлом сезоне «Реал» переиграл «Валенсию» 2:0, но у «Валенсии» отличные были моменты, выход один на один. Так что это действительно исключение. История этого противостояния про голы. Кстати, в 12 из 15 случаев был вариант ещё и тотал больше. Хочу и об этом поговорить. Мы понимаем, что «Валенсия» бьётся за Лигу чемпионов, а «Реал» должен догонять «Барсу». Ничья, если она будет 1:1, не устроит никого. Необходимо именно побеждать. Я думаю, очень уместен будет вариант «обе забьют и тотал больше 2.5», — сказал Шнякин.

«Реал» — «Валенсия». Прогноз: Азар, Бэйл, Бензема и Черышев удивят букмекеров в Мадриде В 12 из 14 предыдущих очных встреч проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча».