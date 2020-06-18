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«Алавес» — «Реал Сосьедад»: прогноз Владислава Радимова на игру 29-го тура Примеры

«Алавес» — «Реал Сосьедад»: прогноз Владислава Радимова на игру 29-го тура Примеры
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Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Алавес» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 2.01.

«Первый матч после возобновления чемпионата «Реал Сосьедад» сыграл вничью (1:1) дома с «Осасуной».

Хоть матч с «Алавесом» — это и дерби басков, но «Реал Сосьедад» — более сильная команда, своё поле роли здесь никакой играть не будет. Матч пройдёт без зрителей, да и «Реалу Сосьедад» ехать совсем недалеко из Сан-Себастьяна. В борьбе за Лигу чемпионов «Реал Сосьедад» должен выигрывать такие матчи. «Алавес» совсем не на ходу как до перерыва, так и сейчас.

Да, «Реал Сосьедад» не обыграл «Осасуну», но результат не подтверждает ход игры в этом матче. «Реал Сосьедад» был сильнее и владел преимуществом, команда очень разнообразно действовала, а «Осасуна» забила только с пенальти. Да, «Осасуна» понравилась игрой в обороне, сыграла грамотно, но «Алавес» слабее «Осасуны».

Я в этом сезоне видел многие матчи «Реала Сосьедад», и это одно из открытий сезона в плане игровых качеств. Бывает, что команда набирает очки без игры, а здесь есть и игра, и результат. На победу букмекеры дают около двойки, и я бы прямо советовал как ставку дня брать победу команды из Сан-Себастьяна», — сказал Радимов.

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