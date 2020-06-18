«Реал» — «Валенсия»: прогноз Владимира Чаплыгина на встречу Примеры

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал» — «Валенсия».



Ставка: меньше 28 фолов в матче за 1.85.



«С момента рестарта испанского чемпионата прошла ровно неделя, поэтому делать выводы о спортивной форме команд пока что рановато. Каких-то принципиальных отличий с докарантинным периодом я пока что не обнаружил. Если в немецкой Бундеслиге после вынужденного простоя, например, увеличилось среднее количество фолов за игру, то в Примере я такого не наблюдаю. Так что будем опираться на цифры, продемонстрированные по ходу этого сезона.



Итак, я внимательно посмотрел на то в скольких отборах и воздушных единоборствах «Реал Мадрид» участвует у себя дома и изучил аналогичную статистику выступления «Валенсии» в гостях. После конвертации этих показателей в фолы у меня получилось от 16 до 22 нарушений правил.



По моим предыдущим публикациям вы наверняка знаете, что одной индивидуальной статистики команд для прогнозирования недостаточно. Надо еще принимать во внимание судейский фактор. Предстоящий матч будет обслуживать арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес. Что можно сказать о нем? По сравнению со среднестатистическим судьей испанской Примеры, он свистит чуть чаще. Но даже с поправкой на эту особенность по моим прикидкам вырисовывается тотал в район 18 — 23 фолов. Букмекер установил планку в 27,5 пунктов. Думаю, здесь стоит сыграть низовой вариант», — сказал Чаплыгин.



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«Реал» — «Валенсия». Прогноз: Азар, Бэйл, Бензема и Черышев удивят букмекеров в Мадриде В 12 из 14 предыдущих очных встреч проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча».