«Спортинг» — «Тондела»: прогноз Ровшана Аскерова на игру чемпионата Португалии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Спортинг» — «Тондела».
Ставка: победа «Спортинга» за 1.43.
«Тондела» хоть и идёт на 14-м месте в чемпионате Португалии, дала бой «Бенфике» и лишила лиссабонцев 2 очков (0:0). И это на выезде! Затем команда обыграла дома (2:0) «Авеш», замыкающий турнирную таблицу. Но, похоже, лимит удачи у клуба из округа Визеу исчерпан. Теперь их ждёт «Спортинг», который никак не может себе позволить терять очки, если рассчитывает на попадание в ЛЕ на будущий сезон. Но не стоит забывать, что именно «Тондела», по сути, лишила «Бенфику» лидерства в чемпионате. Команда уступает «Порту» ровно 2 очка, которых недосчиталась в игре с предстоящим соперником «Спортинга». Но я всё равно верю в победу лиссабонской команды», — сказал Аскеров.
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