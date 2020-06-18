«Реал» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на матч 29-го тура чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 29-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Валенсия».



Ставка: «Реал» забьет 2 или 3 гола за 1.69.



«Команда Зинедина Зидана, как мы убедились в прошлом туре, прекрасно чувствует себя на маленьком, уютном стадионе «Альфредо Ди Стефано», где мадридцы будут принимать всех своих соперников до конца текущего чемпионата. В первом матче после возобновления чемпионата мадридцы очень легко там разобрались с «Эйбаром», повели 3:0 уже к 30-й минуте. После этого команда сбросила обороты и спокойно сохранила силы к очередной домашней игре против «Валенсии».



Валенсийцы наоборот до 98-й минуты страдали в игре против «Леванте», никак не смогли забить, а когда наконец-то забили, то Диакаби привез в свои ворота пенальти, с которого «Леванте» сравнял счет. Наличие Диакаби – это просто катастрофа для «Валенсии». Этот французский защитник за последние три матчи привез два пенальти в свои ворота. Он их привозит на пустом месте, как мельница размахивает руками и ногами, фолит в своей штрафной без устали. Спрятать этот ужас просто некуда, потому что два основных центральных защитника травмированы. Скорее всего, появится молодой защитник Уго Гильямон, который хорошо сыграл против «Леванте». Но одно дело играть против «Леванте», а другое дело играть против «Реала», где есть Азар, Бензема и прекрасный набор атакующих полузащитников и нападающих. Зидан обладает огромными возможностями, чтобы тасовать состав, чтобы усиливать игру по ходу матча.



В такой ситуации шансов в Мадриде у «Валенсии» будет мало. Можно поставить на чистую победу «Реала», но предложенный коэффициент 1,41 не всех впечатлит. В поисках большего коэффициента хочется немного осложнить ставку, поэтому здесь можно задуматься о ставке на то, что «Реал» забьет в обоих таймах или победит с форой. Но меня больше привлекла ставка на то, что «Реал» забьет 2-3 гола в этом матче. Я думаю, что в воротах «Валенсии» побывает не менее двух голов в условиях такого слабого центра обороны, но я не думаю, что она настолько расклеиться, что пропустит четыре. В нынешней ситуации, когда игры идут через два дня на третий, никому, в том числе и «Реалу», не выгодно все 90 минут возить соперника. Когда счет комфортный, когда ты ведешь в два мяча, можно успокоиться и отбывать номер. Также можно поставить на победу «Реала» в 1-2 гола. Я с трудом представляю, чтобы «Реал» потерял очки в матче с не очень сильной сейчас «Валенсией». — сказал Вишневский.



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«Реал» — «Валенсия». Прогноз: Азар, Бэйл, Бензема и Черышев удивят букмекеров в Мадриде В 12 из 14 предыдущих очных встреч проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча».