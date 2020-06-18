«Реал» — «Валенсия»: где смотреть прямую трансляцию матча Примеры, прогнозы и ставки

18 июня «Реал» и «Валенсия» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 8.90.
Прогноз «Чемпионата»: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.04.
Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам. Это выглядит логично — разница в уровне исполнителей сомнений не вызывает, а в защите мадридцы гораздо надёжнее. Забавный факт: в шести из семи предыдущих очных встреч в Мадриде «Реал» забивал строго два раза. В оставшемся случае он уложил в сетку ворот «Валенсии» три мяча.
В принципе, ИТБ 2 гола «Реала» за 1.70 или даже ставка «хозяева забьют ровно два раза» за 3.32 имеют право на жизнь. Ещё один важный момент — в 12 из 14 последних очных встреч проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 гола», а ведь букмекеры дают на неё больше двойки (2.04). С точки зрения математики выглядит великолепно. Можно даже изучить «обе забьют + ТБ 3.5 мяча» за 2.88, она доезжала восемь раз из 14.
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