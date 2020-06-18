«Реал» — «Валенсия»: где будет прямая трансляция матча Примеры, ставки и коэффициенты

18 июня «Реал» и «Валенсия» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 8.90.



Прогноз «Чемпионата»: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.04.



Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам. Это выглядит логично — разница уровня исполнителей сомнений не вызывает, а в защите мадридцы гораздо надёжнее. Забавный факт: в шести предыдущих встречах в Мадриде из семи «Реал» забивал два раза, в одном случае уложил в сетку ворот «Валенсии» три мяча.



В принципе, ИТБ 2 гола «Реала» за 1.70 или даже ставка «хозяева забьют два раза» за 3.32 имеют право на жизнь. Ещё один важный момент — в 12 последних встречах из 14 проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 гола», а ведь букмекеры дают на неё больше двойки (2.04). С точки зрения математики выглядит великолепно. Можно даже изучить «обе забьют + ТБ 3.5 мяча» за 2.88, она доезжала восемь раз из 14.



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«Реал» — «Валенсия». Прогноз: Азар, Бэйл, Бензема и Черышев удивят букмекеров в Мадриде В 12 из 14 предыдущих очных встреч проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча».