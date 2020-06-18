«Реал» — «Валенсия»: угадай победителя — получи 500 рублей!

Сегодня, 18 июня, «Реал» сыграет с «Валенсией» в матче 29-го тура испанской Примеры. Начало — в 23:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!



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