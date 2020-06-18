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Букмекеры предсказали явку избирателей на голосование по поправкам к Конституции РФ

Букмекеры предсказали явку избирателей на голосование по поправкам к Конституции РФ
Ставки / Прогнозы 0

1 июля состоится Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. Граждане России должны будут выбрать, принимать ли поправки в основной закон государства или же оставить все как есть. Букмекеры принимают ставки на явку избирателей.

Сделать ставку на то, что проголосуют более 61.5% граждан России, можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 61%. Поставить на то, что избирателей будет меньше, можно за 2.35 (39%).

О конституционной реформе президент России Владимир Путин объявил в начале января 2020 года. В марте Госдума одобрила поправки к Конституции. Одна из них предполагает обнуление президентских сроков. Изначально голосование должно было состояться 22 апреля, но из-за эпидемии коронавируса его отложили до 1 июля.

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