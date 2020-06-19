«Севилья» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Барселона» в 30-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: ТМ 3 за 1.90.



«Барселона» фаворит, хоть и небольшой, но на «Рамон Санчес Писхуан» против «Севильи» всегда сложно было играть. «Барселона» испытала на себе очень много проблем, когда играли со зрителями, думаю, что испытает проблемы и сейчас.



Мы видим, что «Барселона» непросто входит пока в игровой ритм, даже несмотря на две победы. В этих матчах каталонцы не пропускали, хотя могли забить и «Мальорка», и «Леганес». В обороне у «Барселоны» есть проблемы, но уровень концентрации на нормальном уровне.



Есть проблемы в работе с мячом. Месси, конечно, прекрасен, он ведет игру своей команды. Как отметил Кике Сетьен, сложно играть против коллектива, который играет в основном за линией мяча и не дает много пространства. «Севилья», несмотря на то, что играет дома, Лопетеги понимает, что важно будет «Барселоне» не проиграть, потому что конкуренты не дремлют. В открытый футбол, на мой взгляд, «Севилья» против «Барселоны» играть не будет. Она будет сидеть и выжидать, постарается допустить минимум ошибок и поймать свой шанс впереди.



«Барселона» тяжело раскачивается. Вроде бы не плохо начали матч с «Леганесом», но потом на какой-то момент нити игры потеряли, могли пропустить, да и во втором тайме было тяжело. Я веду к тому, что в этом матче многое будет зависеть от тактики – от Лопетеги и Сетьена. Мне кажется, что вопреки раскладам, вопреки мыслям многих, что должно быть забито большое количество мячей, я думаю, что будет очень осторожный футбол, который получится не очень ярким. На мой взгляд, надо сыграть низ – тотал меньше 3 за коэффициент 1,90», — сказал Генич.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Севилья» — «Барселона». Прогноз: тер Штегену, Пике и Месси придётся худо В трёх предыдущих встречах на «Рамон Санчес Писхуан» каталонцы пропускали по два мяча.