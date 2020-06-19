«Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ахмат» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: ТМ 2 за 1.91.
«Очень важная игра для обеих команд, которые борются в том числе и между собой за выживание. «Ахмат» сейчас опустился совсем уж на дно. Грозненцы идут последними, кто бы мог подумать о таком в начале сезона. «Крылья» прямо перед ними — в двух очках. Тут даже не нужно говорить лишний раз о том, что это игра за шесть очков. Выиграв, самарцы могут подняться в район 11-го места. Грозненцы в случае победы могут выбраться из зоны вылета. Ничья, думаю, никого не устроит.
В первом круге сыграли в Грозном 1:1. И там самарцы ушли от поражения в компенсированное время — на последних секундах. Здесь жду не менее упорного футбола, с кучей фолов, стыков. А вот голевых моментов вряд ли будут много. Команды упрутся. Ничья вроде бы и не нужна, но и проиграть конкуренту смерти подобно.
Поставлю на «тотал меньше 2 мячей». Думаю, и ответственность будет давить, да и форма далеко не лучшая у игроков. Созидать будет сложнее, чем разрушать. Если кто поведет в счете, сделает максимум, чтобы отбиться», — сказал Титов.
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