«Слуцк» — «Неман»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Высшей лиги Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Слуцк» — «Неман».



Ставка: «Неман» не проиграет за 1.42.



«В этой игре «Неман» мне представляется явным фаворитом. Последние четыре матча он всех разрывает, а «Слуцк» потерпел три поражения в последних пяти матчах, а также два матча завершил вничью, поэтому я склоняюсь в сторону «Немана».



Последние матчи в гостях «Неман» проводит успешно: он обыграл «Городею» и «Славию», а «Слуцк» два домашних матчах закончил ничейным результатом. «Неман» — фаворит, хотя разница в очках между нынешними соперниками совсем небольшая, так как «Неман» только последние игры здорово играет. Не буду сильно рисковать, поэтому поставлю на то, что «Неман» не проиграет.



Также вполне вероятно, что обе команды забьют. «Слуцку» нужно забивать, а «Неман» забил десять мячей в четырёх матчах. «Неман» умеет забивать, а «Слуцк» пропускать», — сказал Непомнящий.



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