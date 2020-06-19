«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.08.



«Еще раз поздравляю вас со стартом АПЛ. Наконец топовая игра «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».



Конечно, можно сказать, что «Сити» с «Арсеналом» уже сыграли топовый матч, но там расстановка сил была примерно ясна. Здесь же все будет гораздо интереснее. «Тоттенхэму» карантин пошел на пользу, потому что вернулись самые главные забивалы команды. Я имею ввиду Сона и Харри Кейна, без которых атакующий состав «Тоттенхэма» представить можно, но толку в этом будет немного.



У «МЮ» возвращаются Рэшфорд и Погба. Очень любопытно будет посмотреть, как Погба будет играть с Бруно Фернандешем. Этого все ждали, они уже тренировались.



У обеих сторон атакующая сила просто невероятная. Я обратил внимание на то, что «Тоттенхэм» регулярно пропускает у себя дома – в 5 из 7 последних матчей обе забьют проходило. «Шпоры» достаточно результативно стараются играть дома – 17 мячей в 21 встрече забили на своем новом стадионе.



«Манчестер» выдал крутую концовку до коронавируса, влияние Бруну Фернандеша на игру просто колоссальное, а тут еще будут быстрые ноги Марсьяля и Рэшфорда. Я думаю, что нам гарантирован веселый футбол, поэтому обе забьют и тотал больше 2,5. Мне кажется, что счет 2:1 смотрится – в какую сторону, предположить сложно, потому что Моуринью знает про эту игру очень много, а у Сульшера, на мой взгляд, на данный момент команда поинтереснее. Обе забьют и тотал больше – вот что нас ждет в Лондоне», — сказал Казанский.



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