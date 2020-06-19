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«Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз Игоря Гамулы на игру РПЛ

«Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз Игоря Гамулы на игру РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат».

Ставка: победа «Ахмата» с форой (0) за 2.02.

«Вот мы, наверное, и дождались. Дождались того, чего ждали три месяца. Начинается рестарт нашего чемпионата. Многие страны уже начали. Мы ждали своего, и вот наш чемпионат возобновляется.

Первый мой прогноз — на матч «Крылья Советов» — «Ахмат». Что ни вывеска, то и страшно, потому что игры идут за шесть очков. Любая команда может или подняться совсем вверх, или скатиться совсем вниз. Другими словами, эти игры не на жизнь, а на смерть.

Эта игра — как раз одна из таких. У Самары 20 очков, а у Ахмата вообще 18. Что будет твориться на поле, я представить себе не могу. Битва будет жесточайшая.

Отступать некуда. Две команды, как бы то ни было, всё равно вылетают. Победитель должен быть один. Нельзя тут с холодной головой находиться. Сложно делать после такой паузы прогноз. Мы не знаем, кто в какой форме, кто когда начал тренироваться.

Говорить можно много, а можно просто угадать. Я сегодня постараюсь угадать этот прогноз, я поставлю на «Ахмат», но с форой (0)», — сказал Гамула.

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