«Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз Игоря Гамулы на игру РПЛ

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат».



Ставка: победа «Ахмата» с форой (0) за 2.02.



«Вот мы, наверное, и дождались. Дождались того, чего ждали три месяца. Начинается рестарт нашего чемпионата. Многие страны уже начали. Мы ждали своего, и вот наш чемпионат возобновляется.



Первый мой прогноз — на матч «Крылья Советов» — «Ахмат». Что ни вывеска, то и страшно, потому что игры идут за шесть очков. Любая команда может или подняться совсем вверх, или скатиться совсем вниз. Другими словами, эти игры не на жизнь, а на смерть.



Эта игра — как раз одна из таких. У Самары 20 очков, а у Ахмата вообще 18. Что будет твориться на поле, я представить себе не могу. Битва будет жесточайшая.



Отступать некуда. Две команды, как бы то ни было, всё равно вылетают. Победитель должен быть один. Нельзя тут с холодной головой находиться. Сложно делать после такой паузы прогноз. Мы не знаем, кто в какой форме, кто когда начал тренироваться.



Говорить можно много, а можно просто угадать. Я сегодня постараюсь угадать этот прогноз, я поставлю на «Ахмат», но с форой (0)», — сказал Гамула.



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