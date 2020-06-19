«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз Владислава Батурина на игру АПЛ

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «МЮ».
Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.61.
«В Лондоне в рамках тура АПЛ состоится во всех отношениях афишный и важный с турнирной точки зрения матч двух больших клубов.
«Тоттенхэм Хотспур» перед паузой в чемпионате не смог победить в трёх встречах подряд: поражения от «Челси» (1:2) и «Вулверхэмптона» (2:3), а также ничья с «Бёрнли» (1:1).
Потеря очков откинула команду Жозе Моуринью от еврокубковой зоны: в настоящий момент «шпоры» занимают восьмое место. В матчах на своей родной арене столичные футболисты набрали 26 очков, что является пятым результатом в АПЛ.
«Манчестер Юнайтед», в отличие от лондонцев, имеет в своём активе пятиматчевую серию без поражений. В последней игре «красные дьяволы» в дерби переиграли «Манчестер Сити» (2:0). Сейчас «МЮ» замыкает первую пятёрку. На выезде команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 16 очков, что является скромным достижением.
В первом круге победил клуб из Манчестера (2:1). У «Тоттенхэма» в последних семи личных домашних встречах неплохая статистика, в них он уступил манкунианцам только раз.
Обе команды, исходя из турнирных реалий, серьёзно мотивированы и имеют свой большой интерес. Для «Тоттенхэма» очередная потеря очков вполне может обернуться в дальнейшем пролётом мимо еврокубков, а «Манчестер Юнайтед» всё ещё не теряет надежды на попадание в первую четвёрку. Добавим в этот футбольный, клубный, турнирный коктейль ещё и тренерскую составляющую и получаем действительно гремучую, огненную, очень взрывоопасную смесь.
Рвануть может в любой момент, на любой половине поля и тренерской скамье. Понятно, что после вынужденных каникул соперники возвращаются в сезон не в оптимальной форме, но желание играть и мастерство даже коронавирусу у футболистов не истребить.
Давать прогноз на этот матч, который из серии тех, что на три результата, — штука не из лёгких. Я поставлю на то, что хозяева не проиграют, хотя в целом в этом сезоне они выглядят хуже своего ближайшего противника. Очередная осечка «шпор» — и еврокубки будут далеки, как космос, что станет для Жозе Моуринью большой неприятностью, его самолюбие может не выдержать, тем более в этом сезоне его «Тоттенхэм» уже проиграл большое количество важных афишных встреч, а игра против бывшей команды очень подходит для мести и самоутверждения, возвращения клубной и тренерской уверенности», — сказал Батурин.
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