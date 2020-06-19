«Гранада» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Гранада» — «Вильярреал» в 30-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: «Вильярреал» забьёт во 2-м тайме за 1.85.



«В Испании, к сожалению, даже нет возможности отдышаться. Вообще без пауз, без выходных продолжают играть в футбол. За 29-м туром идёт уже 30-й. «Гранада» дома будет принимать «Вильярреал».



В первом круге команды выдали настоящую феерию — 4:4. Там моментов было явно не на восемь забитых мячей. Я эту игру комментировал. «Гранада» — команда, которая меньше всех пропускала в Сегунде, да и в Примере немного пропускает, устроила такое голевое пиршество с «Вильярреалом».



В последнем туре, как мы видели, «Гранада» героически отыгралась в матче с «Бетисом» (2:2). В первом туре после паузы она победила «Хетафе» (2:1), где-то не совсем по делу, но так сложилось. Таких непредсказуемых и удивительных результатов будет ещё одостаточно в Примере.



«Вильярреал» же две победы подряд одержал: по 1:0 он обыграл «Сельту» и «Мальорку». Где-то «Вильярреалу» надо сыграть чуть покрупнее, порезультативнее, поавантюрнее. В шести последних очных матчах «Вильярреал» после перерыва обязательно забивал «Гранаде». Эту статистику можно продолжить. Тренд такой есть. Почему бы «Вильярреалу» не забить во втором тайме в Гранаде. Да, не забили «Мальорке», но моментов было предостаточно. У «Вильярреала» очень длинная «скамейка», очень хороший запас. Даже кто-то из игроков, выходящих со скамейки, может организовать гол. «Гранада» в обороне не супернадёжна. Это было видно и по матчу с «Хетафе», и по игре с «Бетисом», — сказал Генич.



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