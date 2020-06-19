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«Севилья» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 30-го тура Примеры

«Севилья» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 30-го тура Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Севилья» — «Барселона» в 30-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.

Ставка: обе забьют и минимум 4 мяча в матче за 2.75.

«Россия только начинает после паузы, в Испании уже третий матч за неделю. График очень серьёзный. Несмотря на то что команды долго отдыхали, можно здесь и устать. Но не думаю, что «Барселона» успела утомиться. Два матча выиграла комфортно, без проблем. Всё пока здорово, команда сохраняет лидерство. Месси в полнейшем порядке. Что он сотворил перед тем, как поставили пенальти в последнем туре. Невероятный проход. Он соскучился по футболу. А здесь может помочь Суарес, который пока выходит на замену. Но, думаю, его готовили как раз под «Севилью». Да и вообще в атаке у «Барсы» всё хорошо.

А вот оборона «Барселоны» многое позволяет соперникам. И «Мальорка» имела моменты, и «Леганес» на «Камп Ноу» мог забивать дважды в первые 10 минут. Но там простили. Класс исполнителей не тот. У «Севильи» исполнители что надо. Окампос очень нравится по этому сезону. К тому же она играет дома. Она ощущает дыхание в спину «Атлетико».

Здесь я не рискну сыграть победу «Барселоны», но игра должна получиться очень жаркой и результативной. Не исключаю ничейного счёта 2:2. А поставлю на «обе забьют и тотал больше 3.5 мяча», — сказал Титов.

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В трёх предыдущих встречах на «Рамон Санчес Писхуан» каталонцы пропускали по два мяча.
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