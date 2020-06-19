«Крылья Советов» — «Ахмат»: ставка Александра Неценко на игру РПЛ

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Крылья Советов» — «Ахмат».



Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и меньше 3 мячей в матче за 2.11.



«Встречаются две последние команды чемпионата. Самарцы опережают грозненцев на 2 очка, однако для «Крыльев Советов» гости — невероятно сложный противник. В последний раз волжане обыгрывали «Ахмат» на своём поле в октябре 2011 года. С той поры соперники провели в Самаре шесть встреч (=3-3). Причём три последних рандеву на поле «Крыльев» завершались поражениями хозяев.



Мало того, за предыдущие 8 матчей «Ахмат» выиграл 5 раз. Кроме того беспроигрышая серия грозненцев в споре с самарцами продолжается уже 5 игр (+4=1). Но сейчас нет обязательных предпосылок к тому, что она обязательно продлится. «Ахмат» — худшая команда сезона по игре в гостях, забившая на чужих полях всего 5 голов за чемпионат. Конечно, самарцы – худшие по игре дома, но на своём поле они забили 11 мячей в 11 встречах. А гол в предстоящем матче, скорее всего, гарантирует минимум ничью.



Теперь об изменениях. У гостей дисквалифицированы защитники Уциев и Анхель, а ведь южноамериканца часто используют на стандартах, навешивая именно на него. Волжане тоже не смогут рассчитывать на Радоньича, а ведь после зимней паузы две голевые передачи хорвата на Поповича позволили подопечным Миодрага Божовича забить два мяча за три тура. Добавим, что Анюков у хозяев закончил карьеру, а Мияйлович и Конюхов не стали продлевать соглашения, покинув клуб. Лечится Канунников.



В четырёх последних встречах команд срабатывала ставка «обе забьют». В настоящий момент соперникам очень нужны голы, ведь их оборона несовершенна. «Ахмат» после зимней паузы набрал лишь 1 очко из 9, при этом команда Игоря Шалимова пропускает в 6 турах кряду. «Крылья Советов» взяли 4 очка из 9 перед паузой в турнире, но также пропускали в 6 матчах из последних 7», — сказал Неценко.



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