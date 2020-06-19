«Норвич» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на встречу АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Норвич» — «Саутгемптон» в рамках английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.01.



«Для главного тренера «святых» поступили отличные новости — продление контракта. Значит, ему в «Саутгемптоне» доверяют. Ну и действительно, то, что он сделал с командой, заслуживает нового соглашения. Команда на выезде играет прекрасно — шестой результат в Лиге. И тревожно за «Норвич».



«Норвич» стоит на вылет. Впрочем, сократить этот разрыв, который составляет шесть очков, клубу по силам. Надо выигрывать прямо сейчас у «Саутгемптона».



Но в этой игре «Норвичу» будет достаточно сложно. Гости — это команда, которая играет в контратакующем стиле, и в этой ситуации ждать, что «Норвич» не попадётся на контратаке, было бы странно.



Стадион, на котором пройдёт матч, достаточно результативный. Много верховых матчей, и я думаю, что вновь нас ждёт «верх». Поэтому «обе забьют и тотал больше 2.5» гарантирован. «Норвичу» нужно побеждать, да и домашние матчи он играет результативно, а «Саутгемптон» хорошо приспособлен к игре на контратаках. И своё забьёт», — сказал Казанский.



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