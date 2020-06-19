«Норвич» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на встречу АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Норвич» — «Саутгемптон» в рамках английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.01.
«Для главного тренера «святых» поступили отличные новости — продление контракта. Значит, ему в «Саутгемптоне» доверяют. Ну и действительно, то, что он сделал с командой, заслуживает нового соглашения. Команда на выезде играет прекрасно — шестой результат в Лиге. И тревожно за «Норвич».
«Норвич» стоит на вылет. Впрочем, сократить этот разрыв, который составляет шесть очков, клубу по силам. Надо выигрывать прямо сейчас у «Саутгемптона».
Но в этой игре «Норвичу» будет достаточно сложно. Гости — это команда, которая играет в контратакующем стиле, и в этой ситуации ждать, что «Норвич» не попадётся на контратаке, было бы странно.
Стадион, на котором пройдёт матч, достаточно результативный. Много верховых матчей, и я думаю, что вновь нас ждёт «верх». Поэтому «обе забьют и тотал больше 2.5» гарантирован. «Норвичу» нужно побеждать, да и домашние матчи он играет результативно, а «Саутгемптон» хорошо приспособлен к игре на контратаках. И своё забьёт», — сказал Казанский.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 19 июня 2020
-
15:00
-
14:55
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 18 июня 2020
-
22:00
-
19:00
-
18:00
-
17:35
-
17:10
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 17 июня 2020
-
21:15
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00