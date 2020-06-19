«Севилья» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на игру 30-го тура Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч «Севилья» — «Барселона».



Ставка: победа «Севильи» с форой (0) за 2.95.



«Барселона» хорошо играет в гостях против «Севильи», но я ставлю на «Севилью» с форой (0). «Севилья» бьётся за попадание в Лигу чемпионов, а «Барса» хоть и выигрывает, но в обороне у неё не всё гладко. Например, у «Леганеса» в прошлом матче с «Барселоной» были хорошие попытки. «Севилья» наверняка разберёт матч «Барсы» и будет действовать больше первым номером, а «Барселона» этого не любит. Это не «Мальорка» или «Леганес», каталонцам придётся гораздо сложнее, и я думаю, в матче будет тотал больше, обе команды забьют достаточное количество мячей.



«Севилья» крупно проиграла «Барселоне» в гостях, но у меня есть такое ощущение, что первый круг был в какой-то другой жизни, после этого была и пандемия, и пол-Америки разгромили, кажется, что это был другой сезон в другом веке, поэтому первый круг – это совершенно другая история. «Севилья» дома даже без зрителей способна победить, поэтому ставлю на неё с нулём, а также считаю, что будет забито как минимум три мяча.



Если говорить о шансах на чемпионство, то я сейчас теряюсь, но всё-таки склоняюсь к «Барселоне». Думаю, у каталонцев шансов всё же больше», — сказал Радимов.



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