«Тоттенхэм» — «Ман Юнайтед»: ставка Романа Гутцайта на игру АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (0) за 2.14.



«Встретятся бывшая и нынешняя команды Жозе Моуринью. Жозе, естественно, известен тем, что он очень внимательно готовится к сопернику. Вы только подумайте, к этой игре он готовился больше трёх месяцев. Именно столько в Англии не играли в футбол.



Понятно, что «Манчестер Юнайтед» будет разобран детально. Сульшер — тренер, который в моём понимании тоже очень хорошо проводит матчи, изучая оппонента и играя от обороны, отдавая при этом контроль над мячом своему сопернику. Учитывая это, мне сложно говорить о количестве голов в этом матче. Я думаю, что их будет немного, но мало ли что может произойти. Ведь одно событие может кардинальным образом изменить ход игры.



Я хочу отталкиваться от другого, от того, что выйдет на первый план после столь длительной паузы, — это качество и форма игроков. Я думаю, что сейчас понятно, что бренд «Манчестер Юнайтед» сильнее, чем бренд «Тоттенхэма», но подбор исполнителей, на мой взгляд, у «Тоттенхэма» даже превосходит. Там более сыгранная команда и более сильные исполнители.



У «Манчестера» есть молодые таланты, например Рэшфорд или Мактоминей. А вот у «Тоттенхэма» есть уже абсолютно готовые бойцы.



Мой прогноз на эту встречу — это победа «Тоттенхэма» с форой (0), потому что ничейный результат я тоже бы не исключал», — сказал Гутцайт.



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