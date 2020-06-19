«Норвич» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Норвич» — «Саутгемптон».
Ставка: обе забьют за 1.69.
«Помню встречу этих команд в Саутгемптоне – встречались две команды из нижней части турнирной таблицы, но разница в уровне была сильно ощутима. «Святые» вчистую переиграли «канарееке» до перерыва, забив дважды и полностью владея инициативой. Во втором тайме, правда, расслабились и один мяч позволили отквитать.
Понятно, что сейчас разница в уровне, скорее всего, будет нивелирована из-за обоюдного простоя. Но все может решить индивидуальное мастерство атакующих игроков, а у «Саутгемптона» с этим как раз все в порядке – там и Ингс, и Лонг, и вернувшийся в строй как раз благодаря этой паузе Редмонд.
«Норвичу», команде с, пожалуй, самой дырявой обороной в АПЛ, в оставшихся девяти матчах остается надеяться разве что на чудо и на, традиционно, Пукки. До спасительного 17-го места всего шесть очков, но календарь оставшихся игр оставляет желать лучшего.
Предположу, что игра получится интереснее, чем многие от нее ждут, в плане остроты у обоих ворот. В плане организации далеко не все в порядке у «Норвича», да и «Саутгемптон» утратил былую стройность построений еще задолго до перерыва», — сказал Петросьян.
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