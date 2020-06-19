«Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат».
Ставка: победа «Ахмата» с форой (0) за 2.00.
«Интересно, как подготовятся команды и в какой они будут форме. Если брать в расчёт условия, когда игры проходят практически без зрителей, то я думаю, надо брать «Ахмат» с форой (0). Мне кажется, что у «Ахмата» подбор исполнителей гораздо лучше, чем у Самары. Плюс из «Крыльев Советов» ушёл центральный нападающий Соболев, и поэтому у хозяев будет тяжело с голами, возникнут проблемы. Также не сыграет из-за дисквалификации Деян Радонич.
Неважно, что «Ахмат» на последнем месте, это ничего не означает. У него сильнее исполнители и поэтому больше шансов на победу. Если исходить из опыта чемпионатов Германии и Испании, то в стартовых турах после возобновления сезона должны побеждать те, у кого выше класс.
Обе команды сейчас идут в зоне вылета, но мне кажется, что в конце таблицы будут «Тамбов» и, скорее всего, «Крылья Советов», так как у самарцев слабый подбор игроков», — сказал Радимов.
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