«Севилья» — «Барселона»: ставка Артура Петросьяна на матч Ла Лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 29-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Севилья» — «Барселона».



Ставка: победа «Севильи» по угловым с форой (-1) за 1.85.



«Севилье» нужна Лига чемпионов, быть может, даже больше, чем «Барселоне» чемпионство. Нет сомнений в том, что андалусийцы, которые всегда умели по-особому настраиваться на грандов на родном «Рамон Санчес Писхуане», отдадут матчу все силы.



Южане вполне прилично смотрелись против «Бетиса» в первом после паузы матче и, наверняка, на матч с «Барсой» выйдут не менее заряженными, чем на дерби.



И все-таки я бы не рискнул ставить здесь на исходы, хотя вполне вероятна здесь потеря очков каталонцами. Я бы обратил внимание на угловые. Севильцы активно атакуют флангами и зарабатывают немало угловых, особенно в домашних играх. В двух матчах после паузы они подали 17 угловых (11 дома против «Бетиса»). «Барса» же никогда в этом плане не усердствовала – там все больше тяготеют к центру. В двух играх каталонцы подали всего шесть угловых, хотя владели мячом соответственно 65 и 75 процентов времени.



Ну и соответственно с владением мяча обратная ситуация. Андалусийцы особенно в контроль не играют, предпочитая атаковать сразу после потери соперником мяча. Контратаки им удобнее позиционного нападения. Тем более в игре против «Барселоны», — сказал Петросьян.



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«Севилья» — «Барселона». Прогноз: тер Штегену, Пике и Месси придётся худо В трёх предыдущих встречах на «Рамон Санчес Писхуан» каталонцы пропускали по два мяча.