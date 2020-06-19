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«Севилья» — «Барселона»: прогноз Михаила Поленова на игру 30-го тура Примеры

«Севилья» — «Барселона»: прогноз Михаила Поленова на игру 30-го тура Примеры
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Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 30-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Барселона».

Ставка: индивидуальный тотал «Севильи» больше 1 гола за 1.76.

«Этот выезд — традиционно непростой, может быть, без зрителей и не настолько будет трудно, но тем не менее. В футбольном смысле «Севилья» может сейчас доставить много серьезных проблем «Барсе».

С чем мы подходим к этому матчу? Во-первых, у «Барселоны» все в порядке в атаке, но есть проблемы в обороне. «Леганес» вполне мог забивать, и даже не однажды. Впрочем, проблемы с обороной «Барселоны» — это не что-то новое, никакое не открытие Америки. Почему это важно сегодня? Потому что у «Севильи» хорошая атака.

«Севилья» два мяча забила «Бетису», а могла и больше. Атакующая группа этой команды довольно разнообразная, забивают там очень разные футболисты, их много. В последнее время стали забивать, и это важно для команды Лопетеги, потому что раньше это было одной из проблем.

Ничья «Севильи» с «Леванте» на выезде мне не кажется катастрофой, это всегда сложный соперник, играть с которым непросто. Со зрителями, без зрителей, дома, в гостях — с «Леванте» всегда достаточно тяжело.

А вот в очной встрече забить «Барселоне» «Севилья» вполне способна. Поэтому я предлагаю вам вариант индивидуального тотала «Севильи» больше 1 с коэффициентом 1.76», — сказал Поленов.

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