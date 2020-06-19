«Тоттенхэм» — «МЮ»: дай точный прогноз — получи 500 рублей!
Сегодня, 19 июня, «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Начало — в 22:15 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!
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