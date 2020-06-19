«Крылья Советов» — «Ахмат»: по какому каналу покажут матч, какие ставки и коэффициенты

Сегодня, 19 июня, «Крылья Советов» примут «Ахмат» в матче 23-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:00 мск. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.76. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.99. На ничейный исход встречи можно сделать ставку с коэффициентом 2.95.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.
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