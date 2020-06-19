«Крылья Советов» — «Ахмат», 19 июня 2020, прогноз и ставка на матч РПЛ

Сегодня, 19 июня, «Крылья Советов» примут «Ахмат» в матче 23-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:00 мск. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Прогноз «Чемпионата»: тотал меньше 1.5 мяча за 2.60.
Игра самарцев дома оставляет желать лучшего. По набранным очкам на своём поле они занимают последнее место в чемпионате России. За 11 встреч команда одержала всего две победы и скатала три ничьи, в сумме это даёт девять очков.
Любопытно и то, что «Ахмат» в свою очередь является худшим в Российской Премьер-Лиге по выездным играм. В 10 гостевых поединках клуб имеет две победы и две ничьих. При этом он сумел оформить каких-то пять голов.
Яркого футбола не ждём. В чемпионате России и без того проблемы с результативностью, а длительная пауза непременно даст о себе знать. Также нужно учесть, что самарцы занимают последнее место по набранным очкам дома, а грозненцы — на выезде. А при таких раскладах можно даже подумать над ставкой ИТМ 1.5 мяча с коэффициентом 2.60.
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