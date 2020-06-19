ЦСКА — «Зенит»: прогноз Максима Деменко на матч РПЛ 20 июня

Известный в прошлом футболист Максим Деменко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит». Встреча состоится завтра, 20 июня, в Москве. Начало — в 19:00 мск.

Ставка: ничья за 3.40.

«Что тут сказать — будет боевая игра. Здесь, на мой взгляд, вполне может выиграть любая команда, несмотря на то что многие говорят про проблемы в составе ЦСКА. Мы видели матчи между этими клубами на протяжении последних четырёх-пяти лет — там были или минимальные победы, или ничейные результаты. Мне кажется, что ничья вполне вероятна и на этот раз. Скорее всего, результативная».

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