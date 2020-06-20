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«Урал» — «Рубин»: прогноз Евгения Ловчева на матч 23-го тура РПЛ

«Урал» — «Рубин»: прогноз Евгения Ловчева на матч 23-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Рубин».

Ставка: победа «Урала» за 2.95.

«Несмотря на назначение Леонида Слуцкого, у «Рубина» нет достаточного количества квалифицированных игроков, чтобы одолеть «Урал», который сложился как команда.

Более того, хозяева неслучайно в начале первенства не были в числе лидеров, но много побеждали. Главное – они забивают довольно много, хотя и пропускают, конечно, тоже.

Они заставляют соперника раскрываться. Думаю, у себя дома «Урал», который находится значительно выше «Рубина» в турнирной таблице, победит".

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