«Урал» — «Рубин»: прогноз Евгения Ловчева на матч 23-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Рубин».



Ставка: победа «Урала» за 2.95.



«Несмотря на назначение Леонида Слуцкого, у «Рубина» нет достаточного количества квалифицированных игроков, чтобы одолеть «Урал», который сложился как команда.



Более того, хозяева неслучайно в начале первенства не были в числе лидеров, но много побеждали. Главное – они забивают довольно много, хотя и пропускают, конечно, тоже.



Они заставляют соперника раскрываться. Думаю, у себя дома «Урал», который находится значительно выше «Рубина» в турнирной таблице, победит".



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