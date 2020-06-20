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«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России в Туле

«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России в Туле
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Спартак».

Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.70.

«Арсенал» дома будет принимать московский «Спартак» с 10% болельщиков на трибунах. Тула для «Спартака» традиционно один из самых неудобных и негостеприимных выездов. Всего один раз «Спартак» там выиграл в РПЛ, когда Денис Глушаков забил на 90-й минуте в тяжёлых погодных условиях в декабре. А так Тула регулярно обыгрывает у себя «Спартак». Так было и при Аленичеве в Кубке России, и при Кононове, и когда Кононов тренировал Тулу. «Спартаку» будет непросто.

К тому же «Спартак» в товарищеском матче проиграл «Динамо — 1:4. Это вызывает определённые вопросы. Тула же победила ЦСКА в контрольной игре. На мой взгляд, у «Арсенала» есть хорошие шансы не проиграть «Спартаку» в первом матче после возвращения. Здесь и история домашних матчей в пользу команды Черевченко, ну и «Спартак» будет только набирать форму через игры в чемпионате к кубковой игре против «Зенита». В чемпионате у «Спартака» ситуация не самая благоприятная, надо хорошо подготовиться к «Зениту» и решить задачу по выходу в финал Кубка России».

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